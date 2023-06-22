باتروشيف يطلع بوتين على خسائر قوات كييف في هجومها المضاد

أطلع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، الرئيس فلاديمير بوتين على خسائر قوات كييف في هجومها المضاد، حيث تكبدت 13 ألف قتيل، و246 دبابة سوفيتية وغربية، و595 عربة ومدرعة

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وأوضح باتروشيف خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي اليوم الخميس، أن بين الدبابات التي تم تدميرها 13 "ليوبارد" تسلمتها أوكرانيا مؤخرا من الدول الغربية.

وأضاف أن القوات الروسية أسقطت للعدو 10 مقاتلات تكتيكية، و4 مروحيات، و264 طائرة مسيرة كما دمرت 595 عربة ومدرعة، بينها 59 غربية، و59 عربة مصفحة، ومنظومتا دفاع جوي، و279 مدفعا سوفيتيا وغربيا.

واستمع الرئيس بوتين إلى تقرير حول سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وأكد شويغو، أن القوات الأوكرانية حدّت من هجماتها على مختلف الجبهات وتعمل حاليا على إعادة ترتيب صفوفها، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها منذ شن هجومها المضاد قبل 16 يوما.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الوضع في منطقة العملية العسكرية يحظى بأولية خاصة منه، ويتصدر جدول أعماله الحالي.