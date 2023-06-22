وزير الدفاع الروسي : القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال الأيام الـ16 الماضية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية حدّت من هجماتها على مختلف الجبهات، وتعمل حاليا على إعادة ترتيب صفوفها.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وأضاف شويغو في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال الأيام الـ16 الماضية، وتعيد تجميع صفوفها حاليا.

وقال: "بعد شن هجماته على مدار الـ16 يوما الماضية وتكبده خسائر فادحة، قلل العدو من نشاطه، ويعيد تجميع صفوفه الآن".

وتابع شويغو أن ما تم تسليمه من أسلحة إلى كييف وسيتم تسليمه مستقبلا لن يؤثر على مسار العملية الروسية في أوكرانيا.

ولفت إلى أن احتياطيات التعبئة الأوكرانية لا حدود لها، ويبدو أن الدول الغربية مستعدة للقتال حتى آخر أوكراني.

وأكد أن القوات الروسية دمرت 18 مدرعة أمريكية "برادلي" من أصل 109 تم تسليمها لكييف، وتم تدمير 246 دبابة غربية وسوفيتية.

وأوضح شويغو أن البيانات المتعلقة بالخسائر التي لحقت بقوات كييف خلال هجومها المضاد الذي شنته في الـ4 من يونيو تم الحصول عليها باعتراض اتصالات القادة الأوكرانيين.

كما لفت إلى أن القوات الأوكرانية ستتسلم 250 دبابة من الغرب خلال 2023 بما فيها 120 "ليوبارد" و"31 أبرامز".

وكشف أن الجيش الروسي سيشكل فيلقا احتياطيا من المتطوعين والمتعاقدين حتى نهاية يونيو الحالي، وإمداده بأكثر من 3 آلاف آلة عسكرية.