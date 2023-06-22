مصرع شاب بطلق ناري خلال مشاجرة بين تجار مخدرات بالفيوم

لقي شاب مصرعه، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس، أثناء مروره من أحد الشوارع بإحدى قرى الفيوم، لحظة حدوث مشاجرة بين شخصين تبينّ أنّهما تجار مواد مخدرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أُصيب بطلقة في الرأس من الخلف، وجرى نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية لإستخراج الطلقة من رأسه، إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة.



البداية عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين شخصين من مروجي المواد المخدرة في شارع السوق الجديد بقرية تطون بدائرة المركز، وإصابة شاب أثناء مروره بالمصادفة بطلق ناري بالرأس وحالته خطيرة.



على الفور أنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ ، وتبينّ إصابة شاب يدعى وليد عادل سلومة الزغبي، بطلق ناري بالرأس، على يد كل من رامي.م.ا، وكريزي.ع.ا، فيما جرى نقل الشاب المصاب إلى المستشفى، وإجراء جراحة عاجلة لإستخراج الرصاصة من رأسه، إلا أنّ محاولات الأطباء بإنقاذ حياته باءت بالفشل، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.



جرى إيداع جثة الشاب في ثلاجة الموتى بمستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة.



تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط الجناة.