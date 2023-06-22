طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى حرس الحدود

عزز طاهر محمد طاهر تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الثالث في مرمى ضيفه حرس الحدود في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز.

سجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 64 وكان احمد عبد القادر أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعدما تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق اللاعب الليبي محمود بن والي مدافع حرس الحدود بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 4.

أقام لاعبو فريق حرس الحدود ممرا شرفيا لفريق الأهلي قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز

وجاء إقامة الممر الشرفي عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا علي حساب الوداد المغربي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود، التي تقام على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد قندوسي - طاهر محمد طاهر - أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمد شريف

يدخل فريق النادي الأهلي لقاء الليلة أمام حرس الحدود وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز وفي رصيده 62 نقطة، حصدهم الفريق على مدار 24 مباراة بواقع 19 فوز و5 تعادلات.

في المقابل يتواجد فريق حرس الحدود في المركز الأخير بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز وفي رصيده 20 نقطة حصدهم الفريق على مدار 30 مباراة بواقع 4 انتصارات و8 تعادلات مقابل 18 هزيمة.