القوات الروسية تدمر مخزنا كبيرا للأسلحة الغربية في أوكرانيا

دمرت القوات الجوية الروسية بضربات صاروخية عالية الدقة، مخزنا كبيرا للأسلحة والذخائر الغربية لم تكشف عن موقعه، حيث تسلمت كييف مؤخرا دفعة جديدة من عتاد "الناتو" .

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية ليوم الخميس 22 يونيو، واكد التقرير أن القوات الروسية صدت 4 هجمات للعدو على محور دونيتسك، وتحييد 185 جنديا أوكرانيا.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

بلغت خسائر القوات الأوكرانية جنوب دونيتسك وزابوروجيه خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 110 عسكريين.

كما تواصل القوات الأوكرانية عملياتها الهجومية النشطة، حيث صدت القوات الروسية هجوما في منطقة فريميفسكي، و5 هجمات على قرى كوزمينو وسيبيريانسكي ليسنيتسيفو.

وقضى الجيش الروسي على مجموعتين استطلاعيتين أوكرانيتين في كوبيانسك، وقضى على أكثر من 135 جنديا أوكرانيا على محور كراسنوليمانسك.