لطلاب الإعدادية| شروط جديدة للالتحاق بمدارس المتفوقين «STEM».. تعرف عليها

اجتمعت اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أمس الخميس؛ لمناقشة شروط وضوابط الالتحاق بطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المتفوقين، وآليات الاختبار، ومدى جاهزية بعض المدارس ودخولها الخدمة في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

وجاءت أبرز القرارات والتعديلات الجديدة على شروط القبول، الآتي:

-السماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي.

-إلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

-يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

-تم تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية.

-تشكيل لجنة لوضع ضوابط لقبول الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وبحث إعفاؤهم منها بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.

-بحث توفير منح للطلاب خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتشجيعهم ودعمهم.

-استعرضت اللجنة التنفيذية جاهزية المدرستين الجديدتين (القاهرة الجديدة والحي 11 بأكتوبر) من حيث الأبنية والبنية التكنولوجية وتشغيلها في العام الدراسي 2023/ 2024، وكذا جاهزية مبنى الإقامة بمدرسة الأقصر.

-إنشاء مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة الخارجة لخدمة أهالي محافظة الوادي الجديد وتقديم خدمات تعليمية متميزة لهم، واستكمال أعمال الصيانة الخاصة بالمباني التعليمية والإقامة.

ويصل عدد مدارس المتفوقين، 19 مدرسة بمختلف المحافظات.