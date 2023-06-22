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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يسيطر على مشاجرة طاحنة خلفت 7 مصابين في العجوزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في فرض السيطرة وضبط طرفي مشاجرة بالطوب والزجاج والأسلحة البيضاء خلفت 7 مصابين بسبب خلافات مالية بينهم بشارع الشافعي بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بالزجاج والطوب والأسلحة البيضاء ووجود مصابين بشارع الشافعي بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص وطرف ثان 4 أشخاص جميعهم مصابين بسبب خلافات مالية بينهم ونجحت القوات في فرض السيطرة وضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلي ديوان القسم.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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