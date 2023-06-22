"نقيب التمريض" تناقش مع "وزير الصحة" تنشيط البورد العربي في مصر

التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بحضور الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، لمناقشة عدد من الملفات التى تمس المهنة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الاجتماع تناول تنشيط البورد العربي في مصر، من خلال اعتماد بعض المستشفيات المتميزة، كما تناول تعميم ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض على مستوى الجمهورية في كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، من خلال توزيع الميثاق وتفعيله وحث التمريض على العمل به.

وأضافت أن الإجتماع تناول خطة تطوير تعليم التمريض، حيث أبدى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اهتمامه بتعليم التمريض اللغة الانجليزية وتحسين أدائهم وتطوير المناهج التعليمية.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول وضع معايير لفتح اي معاهد جديدة تابعة لوزارة الصحة والسكان، مع أهمية التأكيد على اختيار الطلبة الملتحقين بمعاهد ومدارس التمريض بنظام خمس سنوات بعناية وتطبيق كافة الشروط والمواصفات بدون استثناء لاختيار أفضل العناصر من التمريض لتخريج دفعات متميزة تناسب سوق العمل المصري او القومي والإقليمي والدولي.