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الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مباحث التموين تضبط طن لحوم «حواوشي» غير صالحة بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة بقيادة العميد يحيى زغلول مدير الإدارة حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة منشأة القناطر.

 وأسفرت مجهودات الحملة ضبط المدعو / محمد علي محمد محمد ٤٧ سنة صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم الكائنة نزلة الاشطر - بجوار مسجد عرب ابو عريضة - دائرة مركز شرطة أبو النمرس لعدم وجود رخصة وحيازة مضبوطات منتهية الصلاحية وبها تغيرات في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تمثلت فى 1 طن ٥٠ كجم مصنعات لحوم ( حواوشي - كبدة مستوردة )  غير صالح للاستهلاك الآدمي.

 
وجارى عمل المحضر اللازم.

استهلاك أجهزة الأمن حواوشي حفظ اللحوم