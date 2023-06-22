مباحث التموين تضبط طن لحوم «حواوشي» غير صالحة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة بقيادة العميد يحيى زغلول مدير الإدارة حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة منشأة القناطر.

وأسفرت مجهودات الحملة ضبط المدعو / محمد علي محمد محمد ٤٧ سنة صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم الكائنة نزلة الاشطر - بجوار مسجد عرب ابو عريضة - دائرة مركز شرطة أبو النمرس لعدم وجود رخصة وحيازة مضبوطات منتهية الصلاحية وبها تغيرات في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تمثلت فى 1 طن ٥٠ كجم مصنعات لحوم ( حواوشي - كبدة مستوردة ) غير صالح للاستهلاك الآدمي.



وجارى عمل المحضر اللازم.