إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين على طريق الناصرية/ الفيوم

أصيب 12 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي وانقلابهما بسبب شدة التصادم، مساء اليوم الخميس على طريق الناصرية/ الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد كلا السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما، فاصطدما معًا ثم انقلبا وأصيب الركاب.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لٌطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي وانقلابهما، ووجود عدد كبير من المصابين.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة 12 شخصًا بينهم 8 من مستقلي الميكروباص، و4 مستقلي السيارة الملاكي، وانقلاب ميكروباص في إتجاه والسيارة الأخرى في الإتجاه الآخر بسبب شدة الاصطدام.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.