تقديرًا لهن.. قصة نشأة «اليوم العالمي للأرامل»

نشأت فكرة الاحتفال بيوم 23 يونيو كيوم عالمى للأرامل، عندما خصصته الأمم المتحدة، والتى أقرته عام 2010 لمساندة الأرامل ودعمهن وتقديرهن على ما يمرن به.

ويعد الهدف من ذلك هو لفت الأنظار للمرأة الأرملة وما يقع على عاتقها من لعب دور الأم والأب معا وما تتحمله من أعباء الحياة وكم هى تحتاج إلى التقدير والتشجيع على ما تبذله من مجهود بدنى ونفسى.

وتحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم، بعدما أنشأت مؤسسة «لومبا» عام 2005 المختصة بدعم الأرامل بكل مكان، كونه التاريخ الذى أصبحت فيه شريماتى بوشبا واتى لومبا، والدة المؤسس، راجيندر بول لومبا، أرملة فى ديسمبر 2010، ولذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا يوم 23 يونيو يوما عالميا للأرامل.