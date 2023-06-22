الشاذلي: ذهبية مهاب تمثل الكثير وعزف السلام الوطني شعور لا يضاهى

عبر سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ عن سعادته بالميدالية الذهبية للبطل المصري مهاب إيهاب في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف.

ونجح "مهاب" لاعب منتخب مصر في التتويج بذهبية سباق 1500 م مونو للبنين في اليوم الثاني للمنافسات ليتم عزف السلام الوطني في البطولة للمرة الأولى.

وقال الشاذلي في تصريحات عقب نهاية السباق "هذه الميدالية ليست تكليل لجهود اللاعب والجهاز الفني فقط، ولكنها بمثابة التحدي، حيث تم اختيار مهاب للمشاركة في البطولة على مسئوليتي الشخصية نظرا لعدم مشاركته في التصفيات التأهيلية لاختيار عناصر المنتخب بسبب الإصابة".

وأضاف "سباق 1500 متر من أصعب المسابقات في البطولة وتحتاج لمجهود جبار واستعدادات بدنية وفنية خاصة، وأشكر جميع عناصر الجهاز الفني على تجهيزهم اللاعب بشكل جيد".

وأكمل "هذه المرة الأولى التي يتم عزف السلام الوطني خلال النسخة الحالية من البطولة، وأدعو الله الا تكون الأخيرة، وسعيد جدا بمستوى كل عناصر المنتخب".

وأتم" تحقيق 7 ميداليات متنوعة خلال يومين فقط شئ جيد ونطمع في مزيد من الميداليات، لتكون النتائج على نفس كفاءة التنظيم والذي لاقى استحسان مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص برئاسة انا ارزانوفا".

يشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من حول العالم.