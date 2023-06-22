اقرأ غدا في "البوابة".. زعماء العالم في قمة باريس.. السيسي: نحتاج وسائل جديدة لإدارة ديون الدول الفقيرة وبحث مبادلتها

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 23 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

زعماء العالم في قمة باريس.. السيسي: نحتاج وسائل جديدة لإدارة ديون الدول الفقيرة وبحث مبادلتها

ماكرون يخرج عن البروتوكول خلال استقبال الرئيس

عيد اللحمة.. المصريون في انتظار "الفرج" وهبوط الأسعار

"مع القاعدة" الحياة جحيم.. مؤامرات الحوثي وعمليات التنظيم الإرهابي تضرب استقرار اليمن

ضد التجسس.. مشروع قانون لتعزيز حماية الصحافة في "الشيوخ" الأمريكي

شبه مستحيل.. الأمم المتحدة: تقييد حقوق الأفغانيات يعوق الاعتراف بـ "طالبان"

جرائم أوكرانية ضد القاصرين.. رئيس "فاجنر": وزارة الدفاع تضلل الشعب الروسي