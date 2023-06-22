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الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. زعماء العالم في قمة باريس.. السيسي: نحتاج وسائل جديدة لإدارة ديون الدول الفقيرة وبحث مبادلتها

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 23 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

زعماء العالم في قمة باريس.. السيسي: نحتاج وسائل جديدة لإدارة ديون الدول الفقيرة وبحث مبادلتها
ماكرون يخرج عن البروتوكول خلال استقبال الرئيس
عيد اللحمة.. المصريون في انتظار "الفرج" وهبوط الأسعار
"مع القاعدة" الحياة جحيم.. مؤامرات الحوثي وعمليات التنظيم الإرهابي تضرب استقرار اليمن
ضد التجسس.. مشروع قانون لتعزيز حماية الصحافة في "الشيوخ" الأمريكي
شبه مستحيل.. الأمم المتحدة: تقييد حقوق الأفغانيات يعوق الاعتراف بـ "طالبان"
جرائم أوكرانية ضد القاصرين.. رئيس "فاجنر": وزارة الدفاع تضلل الشعب الروسي

السيسي اليمن التجسس طالبان