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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قادرون باختلاف يتألقون فى ختام أنشطة الشباب والرياضة بالقليوبية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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شهد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اخر فاعليات أسبوع ختام أنشطة الشباب والرياضة احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ، على مسرح هيئة الشبان العالمية ببنها ، لاستضافة حفل ختام أنشطة مكتب قادرون باختلاف .

  حضر الحفل الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف ، ياسر فريد وكيل وزارة الثقافة ، خالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، حسين عشماوى رئيس مجلس ادارة مركز شباب قليوب ، عبداللطيف على رئيس مجلس ادارة مركز شباب مساكن اسكو ، و لفيف من الشخصيات العامة وقيادات المديرية.

   بدأ الحفل بالسلام الجمهورى  ، وعرض لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الإحتفال بالنسخة الرابعة من حفل قادرون باختلاف ، و عروض فنية لفريق مركز قليوب الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة إبداع ، و عروض غنائية و إنشاد دينى لفرق ذوى الاعاقة البصرية والحركية واختتم الحفل بتكريم شركاء النجاح و فرق العمل و المتميزين فى الأنشطة خلال العام    .

فى كلمته رحب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالحضور ، مشيرا إلى أن احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية  بختام الأنشطة يأتى تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو ، لعرض انجازات الدولة ممثلة فى الخدمات و الأنشطة و الإنجازات التى تحققها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى التوسع والعمل المتواصل فى كافة القطاعات والوصول لأعلى معدلات من الإنجاز تحقيقا لإستراتجية الوزارة ، و التى  تأتى من رؤية  الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأضاف الصبروط أن البرنامج تم  اعداده ليشمل عروض رياضية وفنية ، عروض مسرحية وتكريم للمتميزين وعرض انجازات كل قطاع  خلال العام الحالى، ومشاركة كافة الإدارات الفنية والفرعية ، حيث بدأت الاحتفالات  من يوم الأحد الموافق 18 يونيو  بمركز شباب سنديون بقليوب ، ليصل اليوم الى حفل ختام أنشطة لمكتب قادرون باختلاف 

كما تواصلت الاحتفالات بشكل يومى للإدارات الفنية من حفل ختام أنشطة إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمركز شباب كفر بطا ، يعقبها إدارة الرياضة بمركز شباب ١٥ مايو ، و إدارة النشء بمركز شباب قليوب  .

   جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان ،محافظ القليوبية  وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وحضر فاعليات اليوم الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب ، و الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة  ، و محمود شعبان مدير مكتب قادرون باختلاف و معاون المدير العام للشئون الرياضة ، الدكتور ناصر السيد ،مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى  ، عامر حمدى ، مدير إدارة الشباب ، أحمد يحيي مدير إدارة شباب بنها، عماد الدين لطفى مدير إدارة شباب طوخ ، طارق صلاح الدين مدير إدارة شباب كفر شكر ، أحمد الزهار مدير إدارة شباب شبرا الخيمة .

محمود الصبروط وزارة الشباب بالقليوبية ام أنشطة الشباب هيئة الشبان