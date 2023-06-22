"محمود البليسي" بالمركز الثاني في بطولة العالم لسباحة الزعانف

حصل ابن محافظة بورسعيد، البطل محمود البليسي، اليوم الخميس، على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر في ثاني أيام بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف والمقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

وتقام النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري ويعقبها بطولة الأساتذة التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته.

حضر حفل الافتتاح انا ارزانوفا، رئيس الاتحاد الدولي للغوص، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص.