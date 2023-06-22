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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جوزيف عطية يحتفل بنجاح البغددة في حفل كامل العدد

جوزيف
جوزيف
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أحيا النجم اللبناني جوزيف عطية حفل غنائي كبير في مصر بمنطقة الزمالك وسط حضور عدد كبير من جمهوره المصري واللبناني والذين حرصوا على التواجد وحضور الحفل .

جاء الحفل تزامنا مع إطلاق جوزيف عطية أغنيته الجديدة "البغددة" وهي أغنية ضمن ألبوم جديد يحضر له من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

غازل جوزيف عطية الجمهور المصري بغناء عدد من اشهر الاغاني المصرية حيث غنى لعمرو دياب حبيبي يا نور العين, وبالبنط العريض لحسين الجسمي، واه يا ليل لشيرين، وقوم اقف لتامر حسني وبهاء سلطان، كما غنى عدد من اشهر أغانيه منها "البغددة ، ويلك، ولبنان راح يرجع، ورايحين على بتنا، وتفاعل الجمهور مع اغاني الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من الصباح.

ويحيي جوزيف عطية الفترة المقبلة عدد من الحفلات حيث يقيم حفلة في ٢٧ يوليو المقبل في عمان، أما في شهر أغسطس فيحيي ثلاث حفلات دفعة واحدة الأولي في ٣ أغسطس في ليالي القلعة بدمشق، وتعقبها حفلة في ١٧ من نفس الشهر في مهرجان الفحيص بالاردن، وفي الرابع والعشرين يحيي حفل في مهرجان اهدنيات الدولي بلبنان.

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جوزيف عطية أغنيته الجديدة البغددة حفل غنائي