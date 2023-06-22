لأول مرة.. شبكة الهاتف المحمول تصل أصغر قرية مصرية فى سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، دخول خدمة الهاتف المحمول لقرية جارة أم الصغير التابعة لمركز ومدينة سيوة، والتي تعد أصغر قرية مصرية، وذلك لأول مرة منذ انطلاق شبكات الهواتف المحمولة في مصر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذي وجه بأهمية التيسير على أهالى قرية جارة أم الصغير بواحة سيوة والتى تبعد نحو ٣٥٠ كيلو متر جنوب غرب مرسي مطروح، وتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية خاصة شبكات الاتصالات والتليفون المحمول.

وأوضح المحافظ أنه تم التواصل والتنسيق مع المنطقة الغربية العسكرية ووزارة الاتصالات في هذا الشأن لتوصيل الخدمة لأهالي القرية.

ووسط فرحة أهالى قرية جارة أم الصغير تم إطلاق التشغيل التجريبي لأول برج لإحدى شركات المحمول؛ لتيسير التواصل مع الأهالي، ولقد تحقق أول اتصال بين الأهالي من الشيخ جبريل شيخ القرية مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موجها الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه ومتابعته لتلبية طلبات واحتياجات أهالي القرية بتوفير شبكة اتصال بالقرية للتيسير عليهم.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي القرية على إطلاق أول برج اتصال مع تواصل جهود توفير مزيد من البنية التحتية لأهالي قرية الجارة، وموجها كذلك الشكر المنطقة الغربية العسكرية على التنسيق المستمر وجهود الموافقة على زرع برج الاتصال للتيسير على الأهالي بالقرية.

لأول مرة.. شبكة الهاتف المحمول تصل "جارة أم الصغير" أصغر قرية مصرية

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