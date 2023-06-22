رئيس التنمية المحلية بالإنجيلية: حلمُنا في تحقيق المرحلة الأولى من ازرع يتحول لحقيقة

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الخميس، في المنصورة محافظة الدقهلية، الاحتفال الجماهيري الثاني لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع"، بحضور الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، واللواء أيمن عبد العال الشريف، سكرتير عام محافظة الدقهلية، والدكتور طارق شلبي، وكيل أول وزارة الزراعة، وذلك لتنمية صغار المزارعين والتوسع في استزراع الأراضي الزراعية في وجه بحري من محافظات المرحلة الأولى وهي: الفيوم، القليوبية، البحيرة، الدقهلية، بجانب محافظات المرحلة الجديدة وهي: الجيزة، والشرقية، والمنوفية، بحضور قرابة ٧٠٠٠ شخص خمسة آلاف مشارك ومشاركة.

يأتي هذا النشاط استكمالًا لمبادرة ازرع، بمناسبة الإنجاز الذي تحقق في الوصول إلى مستهدفات المرحلة الأولى الخاصة بمحصول القمح والوصول إلى ١٠٠ ألف مزارع وزراعة ١٥٠ ألف فدان وأيضًا لإطلاق المرحلة الجديدة لمبادرة ازرع والتي تخص استهداف ٥٠٠ ألف من المزارعين وزراعة مليون فدان من القمح.

وخلال كلمتها أعربت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عن سعادتها الكبيرة بهذا اللقاء الجماهيري الكبير، وقالت: "فخورون بإنجاز المزارعين في المرحلة الأولى لمبادرة "ازرع" ونجاح كبير في زراعة ١٥٠ ألف فدان بمحصول القمح ونحن جميعًا واثقون في تحقيق المخطط له في المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" وزراعة مليون فدان من القمح، كما نشكر الهيئة القبطية الإنجيلية التي قامت بدور كبير ومجهود عظيم في نجاح المرحلة الأولى لمبادرة "ازرع"، والوصول إلى ١٠٠ ألف مزارع ومستمرون في المرحلة الثانية للوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية".

ومن جانبها قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "حلمُنا في تحقيق المخطط في المرحلة الأولى أصبح "حقيقة" وملتزمون بالعمل في مبادرة "ازرع" في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، والتحالف الوطني يقوم بعمل عظيم في التنسيق بين مجهودات مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة".

كما احتفل التحالف الوطني للعمل الأهلي بمشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية يوم ٧ يونيو الماضي، في محافظة المنيا بمقر إطسا سنتر، وهو لقاء تم تخصيصه لمحافظات الصعيد من المرحلة الأولى وهي: بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، بجانب محافظات المرحلة الجديدة وهي: قنا، أسوان، الوادي الجديد، بحضور قرابه عشرة آلاف مشارك ومشاركة في اللقاء.