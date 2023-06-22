مصر تحصد 4 ميداليات جديدة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

واصل منتخب مصر للسباحة بالزعانف تألقه ونجح في حصد 4 ميداليات في اليوم الثاني لمنافسات النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

ونجح الفراعنة في حصد 4 ميداليات جديدة بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية ليرفع المنتخب رصيده لـ7 ميداليات بعد يومين فقط من انطلاق البطولة.

وجاءت الميداليات كالتالي:

توج مهاب إيهاب حلمي بالميدالية الذهبية في سباق 1500 م مونو بنين بزمن 12:45.60 دقيقة فيما احتل لاعب الصين المركز الثاني بزمن 12:48.97 دقيقة وجاء في المركز الثالث لاعب الاتحاد الدولي بزمن 12:52.59 دقيقة وجاء اللاعب المصري حسن محمد الدفراوي في المركز السادس بزمن 13:10.89.

وفي سباق 1500م مونو بنات توجت غادة محمد خليل بالميدالية الفضية بزمن 13:55.49 دقيقة واحتلت في نفس السباق زميلتها ملك محمد حمدان المركز السابع 14:24.71 دقيقة.

فيما توجت لاعبة الاتحاد الدولي بولينا نيكروسوفا بالميدالية الذهبية، واحرزت الميدالية البرونزية الإيطالية آنا ليوناردي.

وفي سباق 200 م زعانف مزدوجة بنين توج محمود محمد البليسي بالميدالية الفضية بزمن 1:39.34 دقيقة، فيما احتل في نفس السباق محمد طاهر علام المركز الرابع بزمن 1:39.77 دقيقة.

وحصد الميدالية الذهبية لاعب الاتحاد الدولي ديمتري بالابان، والميدالية البرونزية جاءت من نصيب إيليا اوتوليفيسكي لاعب الاتحاد الدولي.

فيما توج عمر محمود رمضان بالميدالية البرونزية في سباق 200م مونو ناشئين بزمن 1:25.90 دقيقة فيما حصد إيفان كلينوفيسكي وكيريل سكوتشو لاعبا الاتحاد الدولي الميداليتين الذهبية والفضية على الترتيب.

واحتل طارق حسن السيد المركز الرابع في نهائي سباق 100م غوص باستخدام أسطوانات الهواء بنين، بزمن 35.22 ثانية.

كما احتلت ريناد تامر المرسي المركز السادس في سباق 200م مونو ناشئات بزمن 1:36.48 دقيقة.

وحصدت لوجين محمد شوقي المركز الخامس في سباق 200م زعانف مزدوجة بنات بزمن 1:51.41 دقيقة.

وفي سباق 4*100 زعانف مزدوجة تتابع مختلط احتل الفريق المصري والذي يمثله الرباعي "محمد هاني ونهى عفيفي ومحمود البليسي ولوجين محمد شوقي المركز الرابع بزمن 3:08.37 دقيقة.

وحصدت البعثة المصرية أمس 3 ميداليات متنوعة في أول أيام البطولة، حيث احرز طارق حسن السيد فضية سباق 100م مونو بنين فيما توج زميله أحمد محمد عوض بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في نفس السابق.

وفي سباق 400م مونو بنين توج إبراهيم أحمد يوسف بالميدالية البرونزية.

وتضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب، و13 سباقًا للبنات، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للشباب، وتتابعين للبنات،و تتابعين مختلط.

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من حول العالم.