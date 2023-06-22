الأهلي يتقدم على حرس الحدود بهدف "النيران الصديقة"

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف مبكر في مرمى ضيفه حرس الحدود في الدقيقة 4 من بداية اللقاء.

وجاء هدف الأهلي عن طريق النيران الصديقة أحرزه اللاعب محمد رمضان.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود، التي تقام على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز.



جاء تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد قندوسي - طاهر محمد طاهر - أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمد شريف

يدخل فريق النادي الأهلي لقاء الليلة أمام حرس الحدود وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز وفي رصيده 62 نقطة، حصدهم الفريق على مدار 24 مباراة بواقع 19 فوز و5 تعادلات.

في المقابل يتواجد فريق حرس الحدود في المركز الأخير بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز وفي رصيده 20 نقطة حصدهم الفريق على مدار 30 مباراة بواقع 4 انتصارات و8 تعادلات مقابل 18 هزيمة.