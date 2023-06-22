حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق حي المقطم

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تنفيذ عدة ازالات لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق حي المقطم، حيث قامت الاجهزة التنفيذية برئاسة العميد أحمد أبو بكر، بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة عدد من مخالفات البناء على أراضي أملاك دولة وذلك في ظل حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات وإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين.

وأكدت أن الإزالات التي تمت بنطاق حي المقطم لمخالفات مساكن على محور المستشار عبد المجيد محمود بمساكن القاهرة والجيزة، شملت تنفيذ اربعة قرارات ازالة منها مخالفة بناء بالطوب الأحمر وسقف مسلح لغرفة بمنطقة المنافع العامة وبناء مخالف من الطوب الاحمر وسقف صاج بمنطقة المنافع العامة وازالة بلكونة من الطوب الأحمر والحديد على واجهة للعقار بالاضافة الى ازالة بناء مخالف من سقف مسلح لعدد ٢ شقة بنفس العقار.

ووجهت بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم ازالة المخالفات منها لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على أن الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على إزالة مختلف أشكال التعديات سواء على املاك الدولة او التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وحماية النيل مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التعديات مرة اخرى.

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية وكافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والاحياء بمتابعة ملف ازالة التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على أملاك الدولة والحفاظ على هيبة الدولة علي أراضيها والتصدى لكافة أشكال التعديات في المهد.