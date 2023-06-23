حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 23 يونيو 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو 2023 حيث يُتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة نهارا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، ما جعل الهيئة تحذّر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.