إستونيا تعلن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الإستونية إرسال حزمة مساعدات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا؛ تشمل إمداد أوكرانيا بإمكانات مضادة للطائرات المسيرة، كما تشمل حزمة المساعدات أيضا بعض المعدات الطبية ومعدات إزالة الألغام.

ونشرت الدفاع في إستونيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس أنها ستقوم، بالتعاون مع أيرلندا، بتسليم مستشفى عسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بحسب ما نشرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

ويُذكر أن الحكومة الإستونية وافقت على استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، الأمر الذي جعل إستونيا أول دولة أوروبية تقوم بتطوير حل قانوني مثل هذا لدعم أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة عليها.