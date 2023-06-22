"الملك سلمان للإغاثة" يوزع أطنانًا من التمور ومئات السلال في الصومال وغينيا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أطنانًا من التمور ومئات السلال في الصومال وغينيا الاستوائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع أمس الأول، 520 سلة غذائية في مدن قويتا، كلبري، فقي أيوب، جبو جبو، بإقليم توجدير بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها عشرات الأفراد.

يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم.

كما سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 25 طنًا من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية غينيا الاستوائية، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في غينيا الاستوائية عيسى ساني ايفينا، ونائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خوان زكريا اوندو، وإمام وخطيب المسجد المركزي وعضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمكلف بالحج والعمرة الشيخ إبراهيم خليل فرناندس، وذلك في الجامع المركزي بالعاصمة مالابو.

وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.

من جهة أخرى، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول دورة تدريبية في محافظة مأرب لتأهيل 20 فتاة يمينة على مهنة القابلة (توليد النساء الحوامل ورعايتهن)، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة.

حيث تم تدريب القابلات على الولادة الطبيعية والقيصرية وكيفية التعامل مع المشاكل التي قد تحدث أثناء التوليد، بالإضافة إلى تدريبيهن على الإسعافات الأولية المنقذة لحياة الأمهات لخدمة المناطق البعيدة عن المستشفيات.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين صحة الأمهات والمواليد والرفع من إمكانيات القطاع الصحي في اليمن.