رئيس بنك التنمية الإفريقي: يجب إنهاء الديون الإفريقية حتى لا تتفاقم الأوضاع

أكد رئيس بنك التنمية الإفريقي الدكتور أكينومي أديسينا أنه علينا إصلاح منظومة الديون في إفريقيا وإنهائها حتى لا تتفاقم الأوضاع.

وقال أديسينا - خلال مشاركته في الدائرة المستديرة "الديون وتخصيص حقوق السحب الخاصة - الميزانية العمومية والتوقعات" ضمن فعاليات القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة اليوم /الخميس/ في باريس - "إنه يجب علينا القيام بإصلاحات لحل المشاكل الحالية وإعداد مؤسسات دولية وتحسين البنية التحتية لتوفير التمويلات الكافية وتحفيز الاستثمارات من جميع النواحي سواء للزراعة أو الصحة".

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها رئيسة صندوق النقد الدولي خلال فترة كوفيد 19 ساعدت الكثير من الأفراد في إفريقيا لمواجهة التحديات المالية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات ما زالت موجودة منها تغير المناخ والنزاعات والديون والتضخم لذا نحتاج للعديد من الموارد في إفريقيا أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح أن الإطار الذي توصلنا إليه يتعامل مع مشاكل وجودة الائتمان لذا نقترح خلق مجال للسيولة التي تمنح تسهيلات ونستطيع الحصول على القروض للتعامل مع المشاكل، مشيرا إلى أن هذا الإطار سيضمن إن لم تستطع الدولة من سداد الدين سيكون هناك ضمان جانبي، مشددا على أننا سنستمر في العمل مع صندوق النقد الدولي.

وأكد رئيس بنك التنمية الإفريقي أهمية حقوق السحب الخاصة لأنها تخدم العديد من المصالح الوطنية والدولية.