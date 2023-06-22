بهدف فخر الدين بن يوسف.. بيراميدز يهزم الاتحاد ويتأهل لربع نهائي الكأس

تأهل فريق بيراميدز إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب الفوز على مضيفه الاتحاد السكندري بهدف في الوقت القاتل باللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ ١٦ من عمر منافسات مسابقة كأس مصر.

سجل هدف الفريق السماوي الوحيد اللاعب فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كاس مصر.

وكان بيراميدز تأهل لدور الـ16 عقب الفوز على فريق راية 2-0 في دور الـ32 من البطولة بينما صعد زعيم الثغر إلى هذا الدور عقب الفوز على السكة الحديد 2-0، في دور 32، بينما صعد

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق -وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى:المهدي سليمان

خط الدفاع: محمود علاء وخالد صبحي وهشام صلاح وصبري رحيل.

خط الوسط: خالد الغندور وناصر ناصر ومورو ساليفو وعمار حمدي وأحمد عادل ميسي.

خط الهجوم: مابولولو