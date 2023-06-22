الولايات المتحدة تؤكد التزامها المستمر بانتعاش أوكرانيا الاقتصادي

أكدت الولايات المتحدة التزامها المستمر بانتعاش أوكرانيا الاقتصادي بالعمل مع القطاع الخاص لتمكين أوكرانيا من التطوير والانتعاش.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في لندن على هامش مؤتمر إنعاش أوكرانيا.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون لتعزيز المؤسسات الأوكرانية وتسريع وتيرة التقدم في مجال الإصلاحات الرئيسية لضمان مناخ استثماري قوي ودعم رؤية أوكرانيا لنظام طاقة أكثر حداثة وأمانًا يتسم باللامركزية والتكامل مع أوروبا.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الخميس عن ثقته من أن بلاده ستحصل على الأموال التي تحتاجها للمساعدة في عملية التعافي، وذلك خلال حديثه في اليوم الأخير من مؤتمر إعادة الإعمار المنعقد حاليا في العاصمة البريطانية (لندن).

وقال شميهال - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "خلال برنامجنا للتنسيق بين الجهات المانحة متعددة الوكالات بالأمس، ناقشنا هذه الاحتياجات والاحتياجات الإضافية بمبلغ 5ر6 مليار دولار"، معربا عن ثقته من أنه في أقرب وقت بعد هذا المؤتمر سيتم جمع كل الأموال اللازمة لتلبية احتياجات التعافي وإعادة الإعمار السريع في أوكرانيا.

وأضاف شميهال "نحن نتفهم كيفية التعاون مع دول مجموعة السبع والمنظمات المالية الدولية".

وكان رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك قد أعلن يوم أمس (الأربعاء) عزم بلاده دعم الاقتصاد الأوكراني بحوالي 3 مليارات دولار على هيئة ضمانات قروض على مدى 3 سنوات.

وأضاف أن أكثر من 400 شركة من 38 دولة ستشارك في إعادة إعمار أوكرانيا، مؤكدا عزم بلاده مواصلة دعم دفاعات أوكرانيا والهجوم المضاد، ومتعهدا بالوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت لحين الانتصار في الحرب.