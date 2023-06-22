محمد شريف يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود، التي تقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الأهلي مع حرس الحدود في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الـ 16 لبطولة الدوري.



جاء تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد قندوسي - طاهر محمد طاهر - أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمد شريف

يدخل فريق النادي الأهلي لقاء الليلة أمام حرس الحدود وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز وفي رصيده 62 نقطة، حصدهم الفريق على مدار 24 مباراة بواقع 19 فوز و5 تعادلات.

في المقابل يتواجد فريق حرس الحدود في المركز الأخير بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز وفي رصيده 20 نقطة حصدهم الفريق على مدار 30 مباراة بواقع 4 انتصارات و8 تعادلات مقابل 18 هزيمة.