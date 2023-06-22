نشرة الحوادث| سيارة مسرعة تدهس 3 أشخاص بأكتوبر.. العثور على جثة متحللة بالبحيرة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها، سيارة مسرعة تدهس 3 أشخاص بأكتوبر والأمن يضبط قائدها، ومحاسب ينهي حياة طالبة دهسا بسيارته في أكتوبر، إصابة طفلة سقطت من الطابق الثاني ببولاق الدكرور.. وإليكم التفاصيل.

سيارة مسرعة تدهس 3 أشخاص بأكتوبر والأمن يضبط قائدها

https://www.albawabhnews.com/4828744



محاسب ينهي حياة طالبة دهسا بسيارته في أكتوبر



https://www.albawabhnews.com/4828737



اختل توازنها.. إصابة طفلة سقطت من الطابق الثاني ببولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4828739

العثور على جثة متحللة داخل منزل بالبحيرة

https://www.albawabhnews.com/4828728



تشريح جثة فتاة عذبها شقيقها حتى الموت بدار السلام

https://www.albawabhnews.com/4828660