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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| سيارة مسرعة تدهس 3 أشخاص بأكتوبر.. العثور على جثة متحللة بالبحيرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها، سيارة مسرعة تدهس 3 أشخاص بأكتوبر والأمن يضبط قائدها، ومحاسب ينهي حياة طالبة دهسا بسيارته في أكتوبر، إصابة طفلة سقطت من الطابق الثاني ببولاق الدكرور.. وإليكم التفاصيل.

 

سيارة مسرعة تدهس 3 أشخاص بأكتوبر والأمن يضبط قائدها

https://www.albawabhnews.com/4828744


محاسب ينهي حياة طالبة دهسا بسيارته في أكتوبر


https://www.albawabhnews.com/4828737


اختل توازنها.. إصابة طفلة سقطت من الطابق الثاني ببولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4828739

العثور على جثة متحللة داخل منزل بالبحيرة

https://www.albawabhnews.com/4828728


تشريح جثة فتاة عذبها شقيقها حتى الموت بدار السلام

https://www.albawabhnews.com/4828660

3 أشخاص إصابة طفلة العثور على جثة نشرة الحوادث