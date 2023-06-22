العثور على جثة متسول متحللة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن على جثة مسن متحللة بأحد شوارع الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة بأحد الشوارع بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين ان الجثة فى حالة تحلل.

تم نقل الجثة للمشرحة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة والتاكد من وجود شبهة جنائية من عدمة فى ال اقعة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.