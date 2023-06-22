بالأسماء.. إصابة 7 في انقلاب ميكروباص أمام مدخل مدينة الضبعة

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل مدينة الضبعة، وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، 7 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل مدينة الضبعة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

المصابون:

1 _ أحمد ياسر عبدالباسط 23 سنة، مقيم الجيزة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

2 _ عبدالله جمال هاشم 34 سنة، مقيم الجيزة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

3_ حسنين سعيد عبدالسلام 34 سنة، مقيم الجيزة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

4 _ أحمد محمد عدلي 15 سنة، مقيم الجيزة، يعاني من جرح باليد اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

5 _ محمد عدلي أبو سريع 45 سنة، مقيم الجيزة، يعاني من جرح باليد اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

6 _ إسلام سعيد عليوه 15 سنة، مقيم الجيزة، يعاني من جرح قطعي بالذراع الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم.

7_ أيمن محمد قرني 29 سنة، مقيم الجيزة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.