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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 في انقلاب ميكروباص أمام مدخل مدينة الضبعة

بالأسماء.. إصابة
بالأسماء.. إصابة 7 في انقلاب ميكروباص أمام مدخل مدينة الضبعة
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أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل مدينة الضبعة، وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم. 

استقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، 7 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل مدينة الضبعة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي. 

المصابون:

1 _ أحمد ياسر عبدالباسط  23 سنة، مقيم  الجيزة، يعاني من  كدمات وسحجات متفرقه بالجسم. 
2 _ عبدالله جمال هاشم  34 سنة، مقيم الجيزة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.  
3_ حسنين سعيد عبدالسلام  34 سنة، مقيم  الجيزة، يعاني من  كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.  
4 _ أحمد محمد عدلي  15 سنة، مقيم الجيزة، يعاني من جرح باليد اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.  
5 _ محمد عدلي أبو سريع  45 سنة، مقيم  الجيزة، يعاني من  جرح باليد اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم  . 
6 _ إسلام سعيد عليوه  15  سنة، مقيم الجيزة، يعاني من جرح قطعي بالذراع الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم.  
7_ أيمن محمد قرني  29 سنة، مقيم  الجيزة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم.  

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

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