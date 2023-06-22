مهاب حلمي يتوج بذهبية 1500 م مونو ببطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

نجح مهاب حلمي لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف في التتويج بذهبية سباق 1500 م مونو في اليوم الثاني لمنافسات النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

وتوج مهاب بالميدالية الذهبية في سباق 1500 م مونو بنين بزمن 12:45.60 دقيقة فيما احتل لاعب الصين المركز الثاني بزمن 12:48.97 دقيقة وجاء في المركز الثالث لاعب الاتحاد الدولي بزمن 12:52.59 دقيقة وجاء اللاعب المصري حسن محمد الدفراوي في المركز السادس بزمن 13:10.89.

وحصدت البعثة المصرية أمس 3 ميداليات متنوعة في أول أيام البطولة، حيث احرز طارق حسن السيد فضية سباق 100م مونو بنين فيما توج زميله أحمد محمد عوض بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في نفس السابق.

وفي سباق 400م مونو بنين توج إبراهيم أحمد يوسف بالميدالية البرونزية.

وتضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب، و13 سباقًا للبنات، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للشباب، وتتابعين للبنات،و تتابعين مختلط.

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من حول العالم.