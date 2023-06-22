موعد أول مباراة للزمالك بدور المجموعات للبطولة العربية

يقص فريق الكرة الأول بالزمالك شريط مبارياته بدور المجموعات بالبطولة العربية للأندية “ كأس بن سلمان”، وذلك أمام فريق الاتحاد المنيستيري التونسي، يوم 27 يوليو المقبل على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، بحضور جماهيري.

وتضم مجموعة الزمالك بالبطولة العربية كل من، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، الشباب السعودي.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

وسبق أن التقى الزمالك وفاركو في 4 مواجهات من قبل، ثلاث مباريات في الدوري وحقق كل الفريق الفوز مرة، وجاء الفوز في مباراة، كما تواجه الفريقان مرة في كأس الرابطة وانتهى اللقاء بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0.

من المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، غدا الجمعة، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.

وفي الدوري هذا الموسم لم يقدم الزمالك أداء قوي في معظم المباريات، حيث يأتي الفريق حاليا في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة.