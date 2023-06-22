مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: هناك حالة من غياب الوعي بين الحكومة والاتحادات الطلابية

قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنه عندما تم اختيارنا كمقررين عن لجنة الشباب بالحوار الوطني قمنا بعمل جولات على كافة المحافظات، بما يقرب من 108 جامعة، من جامعات حكومية وأهلية وخاصة، زرنا خلالها الجامعات والمدارس والتقينا باتحادات الطلاب ووجدنا أن هناك ما يسمي باللجنة الثقافية، وكان هناك مطلب رئيسي بعد عملية الانتخابات التي تتم على مدار شهرين لتلك الاتحادات بضرورة ربطهم بمسئولى الحكومة.

وأضاف فتحي، خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية أحد لجان المحور المجتمعى للحوار الوطني لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر "سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصري"، عندما سألنا الاتحادات الطلابية ماذا تعرفون عن وزارة الثقافة ؟ قالوا لا نعلم، وعندما سألنا أيضا وزارة الثقافة ماذا تعرفون عن الاتحادات الطلابية ؟ قالوا أيضا لا نعلم عنهم شيئا، الأمر الذي يكشف للجميع عدم وجود ترابط بين تلك الاتحادات ومسئولى الدولة.

وطالب النائب أحمد فتحي، بضرورة الاهتمام بالكوادر الشبابية فى الجامعات والاتحادات الطلابية، وأن يكون هناك تنسيق بين وزارة الثقافة والاتحادات الطلابية، لافتا إلي أن هناك حالة من غياب الوعي الكبير ما بين ما يحدث في الحكومة وما يحدث في اتحادات الطلبة.