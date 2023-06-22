قبل مواجهة حرس الحدود.. كم نقطة يحتاجها الأهلي لحسم لقب الدوري الممتاز ؟

يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخطوات ثابته نحم حسم لقب مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، واستعادة “الدرع” الغائب عن القلعة الحمراء على مدار موسمين متتاليين.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود، مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الممتاز، مساء اليوم الخميس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز للموسم الحالي، برصيد 62 نقطة، بعد فوزه الأخير على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

وجمع المارد الأحمر 62 من 24 مباراة، بفارق نقطتين عن نظيره بيراميدز الذي يأتي في الصدارة، ولكنه خاض 30 مباراة، منذ انطلاق الموسم الحالي من المسابقة المحلية.

ويتبقى للفريق السماوي 4 مباريات على نهاية الموسم الحالي بمسابقة الدوري الممتاز، وحال الفوز في جميع المواجهات سيصل إلى النقطة 76 وهو أقصى عدد من النقاط يمكن لفريق بيرميدز السماوي الوصول له في مسابقة الدوري.

ويحتاج الفريق الأحمر للوصول إلى النقطة 77 لحسم اللقب بشكل رسمي وهو ما يعني أن الأهلي يحتاج إلى 5 نقطة فقط للتتويج بالدوري خلال الـ10 مباريات المتبقية.

وفي حال فوز الأهلي في المواجهات الـ5 المقبلة سيحسم لقب الدوري قبل في الجولة الـ29 قبل 5 جولات من نهاية البطولة.

بينما يمتلك فيوتشر صاحب المركز الثالث في جدول الدوري 57 نقطة واقصى عدد من النقاط سيصل له 69 نقطة في حال الفوز في المباريات الـ4 المتبقية للفريق.

في المقابل يمتلك الزمالك 53 نقطة في المركز الرابع وفي حال فوز الأهلي في لقاء اليوم سيصل إلى 65 نقطة سيفقد الفريق الأبيض فرصة المنافسة على اللقب رسميا، حيث أن اقصى عدد من النقاط سيصل له الزمالك سيكون 65 نقطة.