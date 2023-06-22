سيارة مسرعة تدهس 3 أشخاص بأكتوبر والأمن يضبط قائدها

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب اثنين آخرين جراء اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

تلقي المقدم أحمد السويركي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد 3 أشخاص بجانب الطريق صدمتهم ملاكي مسرعة مما تسبب في وفاة أحدهم واصابة اثنين آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي سعاد كفافي بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وبمواجهته أقر بأنه أثناء سيره تفاجئ بوجود سيارة أمامه، وعند محاولته مفادها اصطدم بالمتوفي والمصابين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.