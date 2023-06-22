إصابة فلسطينيين فى هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية جنوب نابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم تعرضت له قرية جالود جنوب مدينة نابلس، حيث اعتدى مستوطنون إسرائيليون على منازل المواطنين وممتلكاتهم، ونظم المستوطنون هذا الهجوم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن العشرات من المستوطنين يهاجمون منازل المواطنين في القرية، ما أدى إلى إصابة المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالحجارة، وبأعراض الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما اندلعت مواجهات بين أهالي القرية والقرى المجاورة الذين حضروا للمساعدة، والمستوطنين، بجانب تورط جنود الاحتلال في الواقعة.

يأتي هذا الهجوم على جالود بعد يوم واحد من هجوم آخر على بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، مما أسفر عن استشهاد أحد الشباب وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، بجانب حرق عدد من المنازل والمركبات، كما حمى الجيش الإسرائيلي الاعتداء الوحشي للمستوطنين.