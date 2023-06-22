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الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. اختبارات فيوتشر لمواليد 2011 و2009

فيوتشر
فيوتشر
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تقام غدًا الجمعة اختبارات نادي فيوتشر وذلك لمواليد 2011 - 2010 - 2009، بداية من الساعة 8 صباحاً الي الساعة 2 ظهرا .

وتجرى الاختبارات على ملاعب الاسمرات بالمقطم، على أن تكون الاختبارات مجانية دون الحصول على أى قيمة مالية نظير استمارة الاختبار .

ويستعد فريق الكرة الأول بفيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم السبت المقبل، وذلك في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

كان فريق فيوتشر قد توج بكأس الرابطة في أول نسخة لها الموسم الماضي وذلك على حساب غزل المحلة في المباراة النهائية، ويرغب الفريق في تكرار نفس الأمر هذا الموسم والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن فيوتشر يأتي في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز حاليا وذلك برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة. 

اختبارات نادي فيوتشر فيوتشر علي ماهر المصري البورسعيدي