محاسب ينهي حياة طالبة دهسا بسيارته في أكتوبر

لفظت طالبة في منتصف عقدها الثاني أنفاسها الأخيرة جراء اصطدام سيارة مسرعة بها بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق العام بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالبة في منتصف العقد الثاني عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعة قيادة محاسب في العقد الثالث من عمره مما تسبب في وفاتها، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.