خبير علاقات دولية: العلاقات المصرية الفرنسية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في "القمة الدولية للتمويل" بباريس، يعكس أهمية مصر لدى فرنسا باعتبارها بوابة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف سيد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن مشاركة السيسي تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا.



وأكد أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي، خلال الـ9 سنوات الماضية، وهى علاقات تمتد في جذورها عبر التاريخ ومتشابكة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية.



وأشار إلى أن العلاقات في شقها الاقتصادي شهدت طفرة من خلال زيادة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في المشروعات القومية العملاقة، إضافة إلى التجربة المصرية الرائدة سواء في وقف الهجرة غير الشرعية أو القضاء على الإرهاب.