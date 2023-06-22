خفر السواحل الأمريكي: اكتشاف حطام قرب موقع سفينة تايتانيك الغارقة

أعلن خفر السواحل الأمريكية عن اكتشاف حطام قرب موقع سفينة تايتانيك الغارقة، في إشارة إلى أن الحطام من المحتمل أن يكون للغواصة تيتان المفقودة منذ 5 أيام، وذلك حسبما أفاد عدد من وكالات الأنباء العالمية.

كانت قد بدأت الغواصة تيتان الصغيرة الحجم التي تديرها شركة "أوشان غيت إكسبديشان" الأمريكية هبوطها إلى قاع البحر الأحد الماضي، لكنها فقدت الاتصال بسفينة الدعم قرب نهاية غوصها، الذي كان ينبغي أن يستمر لساعتين للوصول إلى حطام السفينة الذي مضى عليه قرن من الزمن.

وذلك عقب انطلاقها وهي محملة بكمية هواء تكفي لمدة 96 ساعة بحسب ما قالته الشركة.

ومن المحتمل أن تكون خزانات الأكسجين فيها قد نفذت في وقت ما من صباح الخميس، ويقول خبراء إن الوقت المحدد يعتمد على عدة عوامل من قبيل إن كان الموجودون على متن الغواصة لا يزالون يتمتعون بالقوة والهدوء، إذا ظلت تيتان سليمة.