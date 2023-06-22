سامو زكريا.. قائد باريس جان جيرمان الذي رفض التجنيس من أجل مصر

رفض المصري سامو زكريا لاعب فريق باريس سان جيرمان مواليد عام ٢٠٠٩، فكرة اللعب لأي منتخب غير المصري، وأغلق الباب أمام المنتخبات الراغبة في منحه جنسيتها من أجل اللعب لها في الفترة المقبلة، بمختلف المراحل السنية.

سامو زكريا هو قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عام ٢٠٠٩، ويعتبر أهم المواهب في الفريق الباريسي، ويمتلك خبرات احترافية كبيرة رغم صغر سنه، حيث سبق له اللعب في أندية فرنسية وبرتغالية.

وأكدت أسرة سامو زكريا أن اللاعب من تلقاء نفسه يتمسك باللعب باسم منتخب مصر في المستقبل، ويجتهد مع باريس سان جيرمان لرفع اسم الكرة المصرية عاليا، وتكرار تجربة محمد صلاح العالمية.

وحصل اللاعب المصري الشاب على العديد من الجوائز الفردية خلال مسيرته الاحترافية، كما توج مع النادي الباريسي بعدد من البطولات والألقاب، ويؤكد كل مدربيه أنه ينتظره مستقبل مبهر في عالم كرة القدم.

سامو سبق له ممارسة لعبة الكاراتيه واحترافها حتى حصل على الحزام البني، كما مارس العديد من الألعاب الأخرى في صغره وحصد فيها بطولات فردية مثل السباحة والتايكوندو وركوب الخيل والرمح وكذلك كرة السلة، حتى انتهى به المطاف ليقرر مستقبله في لعبة كرة القدم حتى أصبح قائد فريق باريس سان جيرمان مواليد عام ٢٠٠٩.