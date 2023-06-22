خيارات أوسوريو لتعويض غياب الونش وعبدالمجيد أمام فاركو

يغيب عن الزمالك في لقاء فاركو غدا الجمعة، نجما قلب الدفاع بالفريق، وذلك سواء للإصابة فيما يخص محمود حمدي الونش، أو تواجد حسام عبدالمجيد مع المنتخب الأوليمبي الذى يستعد لخوض بطولة أمم أفريقيا .

سيكون أمام الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك أكثر من خيار لتعويض غياب الثلاثي وأبرزها مشاركة محمد عبدالغني والمثلوثي أساسيان، أو مشاركة محمد عبدالغني ومصطفي الزناري، ويشارك في تلك الحالة المثلوثي في مركزه الطبيعي ظهير أيمن .

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

وسبق أن التقى الزمالك وفاركو في 4 مواجهات من قبل، ثلاث مباريات في الدوري وحقق كل الفريق الفوز مرة، وجاء الفوز في مباراة، كما تواجه الفريقان مرة في كأس الرابطة وانتهى اللقاء بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0.

من المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، غدا الجمعة، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.

وفي الدوري هذا الموسم لم يقدم الزمالك أداء قوي في معظم المباريات، حيث يأتي الفريق حاليا في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة.