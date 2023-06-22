بالفيديو.. ماكرون يخرج عن البروتوكول تقديرا للرئيس السيسي

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قصر الإليزيه، وحرص على إقامة مأدبة غداء لنظيره المصري.

وقالت موفدة "القاهرة الإخبارية" فيروز مكي، إن ماكرون خرج عن البروتوكول الفرنسي، الذي ينص على وقوف الرئيس الفرنسي على الدرج في استقبال نظيره وضيفه الكريم.

وأضافت: "ماكرون في لفتة مهمة تقدم حتى سيارة الرئيس السيسي، ورحب به بحفاوة بالغة، وتلك مأدبة الغداء الوحيدة التي أقيمت على شرف أحد الرؤساء الذين يحضرون القمة".

جاء ذلك على هامش انطلاق القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، التي تهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.