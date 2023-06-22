بمناسبة ذكرى انضمامه للريدز.. أرقام صلاح مع ليفربول

يحتفل نادى ليفربول الإنجليزى، اليوم الخميس الموافق 22 يونيو، بمرور 6 سنوات على ضم الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى إلى صفوف الريدز قادما من روما الإيطالى.

انضم "مو" صلاح إلى كتيبة ليفربول فى صيف 2017، قادما من روما الإيطالى، مقابل 34 مليون إسترليني، ومنذ ذلك الحين شارك فى بقميص "الريدز" بمختلف المسابقات، سجل وصنع فيها.

كتب الحساب الرسمى للنادى الإنجليزى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال قيه: "7 أعوام على انضمام محمد صلاح للريدز، لاعب مميز ويعني لليفربول كل شيء".



جاءت أرقام صلاح منذ انضمامه للريدز كالتالى:



- شارك فى 305 مباراة.

- سجل 186 هدفا.

- مرر 79 تمريرة حاسمة.

- تُوج بلقب البريميرليج مرة واحدة.

- توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

- توج بلقب السوبر الأوروبي مرة واحدة.

- توج بكأس العالم للأندية مرة واحدة.

- توج بكأس الإتحاد الإنجليزي.

- توج بكأس الرابطة.

- حصل على لقب أفضل لاعب في البريميريج مرتين.

- حصل على الحذاء الذهبي كأكثر هداف للبريميرليج ثلاث مرات .

-حصل على لقب أفضل لاعب أفريقي مرتين.