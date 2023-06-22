البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير عند مستوى 18.25 في المئة و19.25 في المئة للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس الماضي، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.