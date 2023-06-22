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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية غدا

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم غدًا الجمعة الموافق ٢٣ يونيو الجاري، أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

وقالت فى بيان لها، أنه سيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "ادرس في مصر" من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/categories/5f1851aa863d96d579e5ee91، وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للاقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

وأضافت: سيعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.

 

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