وزير الرياضة يكرم أبطال مصر فى التايكوندو وألعاب القوى والإسكواش

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة بتكريم لاعبي المنتخبات القومية لألعاب التايكوندو وألعاب القوي والاسكواش، وذلك بعد تحقيق هؤلاء الأبطال للعديد من الانجازات والميداليات المختلفة فى العديد من البطولات القارية والدولية.

وأثني “صبحي” على اللاعبين وأجهزتهم الفنية وعلى ما حققوه فى مختلف البطولات التى شاركوا فيها معبرا عن سعادته بما تم انجازه.

وأكد على حرصه على دعم جميع الاتحادات المصرية ووقوف الدولة خلف كل رؤساء الاتحادات الرياضية.

كما أشار الى دور وزارة الرياضة فى جلب العديد من شركات القطاع الخاص لدعم اللاعبين اثناء تمثيلهم للمنتخبات المصرية فى مختلف البطولات، وايضا ندعم المنتخبات القومية المشاركة فى الاوليمبياد القادم باريس ٢٠٢٤، معربا عن اعتزازه وتقديره لجميع لاعبي المنتخبات المصرية والتى اختص بالذكر منها اللاعب علي ابو العنين واللاعبة مريم هانى واللذان اختارا تمثيل المنتخب المصري فى العاب الاسكواش والتايكوندو رغم تواجدهم فى أمريكا.

كما عبر الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالإنجازات التي يحققها أبطال مصر في مختلف البطولات والمحافل العربية والقارية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على دعم أبطال مصر، وتهيئة الظروف المناسبة لهم بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ ليتسنى لهم تحقيق المزيد من الإنجازات فى البطولات فى ضوء دعم وتوجيهات القيادة السياسية.

فيما توجه كلا من سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى، والمستشار محمد مصطفي رئيس اتحاد التايكوندو، عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش، بالشكر لوزير الرياضة على دعمه المستمر للاعبين والمنتخبات فى جميع الالعاب وحرصه على استقبال اللاعبين فى المطار بعد تحقيقهم لاي انجاز.

وحصل منتخب مصر للتايكوندو على ٢٧ ميدالية متنوعة فى بطولة العالم بأذربيجان وبطولة الجائزة الكبري بايطاليا وبطولة افريقيا بروندا، بينما حصل منتخب مصر لالعاب القوي على ٤١ ميدالية متنوعة ببطولة افريقيا والبطولة العربية بتونس، بينما احرز منتخب مصر للاسكواش بطولة العالم بمصر وبطولة العالم بامريكا وكأس العالم بالهند.

حضر التكريم الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي، وماهر الغريب مدير عام التكريم بوزارة الرياضة.