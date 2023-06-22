نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع أعمال لجان تراخيص البناء

واصلت لجان تراخيص البناء بأحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة اجتماعاتها بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في ضوء متابعة كافة القرارات وملفات الأعمال بنطاق المنطقة الجنوبية ، وحضور أعضاء اللجنة المشكلة بالمنطقة طبقا لقرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والخاص بمتابعة قرارات إيقاف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات قبل السماح باستكمالها.

استهلت نائب محافظ القاهرة اللقاء بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك وأكدت حرصها الدائم على عقد اللقاءات الدورية لمتابعة أعمال اللجنة بصورة دورية والعمل على قدم وساق لتنفيذ كافة المهام وسرعة الانتهاء من مراجعة كافة تراخيص البناء الصادرة للعقارات الجاري تنفيذها للتأكد من استيفائها ومطابقتها للاشتراطات والضوابط وكذلك كافة اعمال البناء الجاري تنفيذها للصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والردود وخطوط التنظيم للسماح باستكمال أعمال البناء أو توصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها ، على ان يستثنى من ذلك أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة بها .

وقالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان اللجنة كانت دائمة الانعقاد بمقر المنطقة الجنوبية لمباشرة كافة مهامها لضمان سرعة إنجاز كافة المهام والأعمال المكلف بها وعرض تقاريرها الدورية والقرارات الصادرة عنها لتذليل كافة الصعوبات أو أية معوقات تواجه الأعمال .

ووجهت رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بالتنسيق التام مع جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمراجعة مع تحديد جدول زمني للانتهاء من الأعمال لإعداد تقرير مجمع لما تم انجازه .

حضر اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء أحياء المعادي والبساتين والمعصرة وسكرتير حي حلوان ومهندسو المكتب الفني بالمنطقة الجنوبية ومهندسو التنظيم بالأحياء والتفتيش الفني بمحافظة القاهرة.