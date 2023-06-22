خوفا من انتقاله للأحمر.. جلسة في الزمالك لتجديد عقد فتوح

استقرت لجنة التعاقدات بالزمالك، على عقد جلسة مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق في الفترة القليلة المقبلة وذلك لحسم تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض.

ويرغب الزمالك في إنهاء ملف تجديد فتوح خوفا من انتقاله للخليج، أو الأهلي أو بيراميدز في الدوري المصري.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

وسبق أن التقيا الزمالك وفاركو في 4 مواجهات من قبل، ثلاث مباريات في الدوري وحقق كل الفريق الفوز مرة، وجاء الفوز في مباراة، كما تواجه الفريقان مرة في كأس الرابطة وانتهى اللقاء بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، غدا الجمعة، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.

وفي الدوري هذا الموسم لم يقدم الزمالك أداء قوي في معظم المباريات، حيث يأتي الفريق حاليا في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة.